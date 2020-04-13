Брянск, , 09:23 — REGNUM По данным регионального оперативного штаба на утро 13 апреля подтверждён ещё один случай коронавирусной инфекции в Брянске, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Все пациенты находятся в специализированном отделении Брянской областной больницы №1.

Всего в регионе лабораторно выявлено 142 случая коронавируса. Трёх пациентов выписали из больницы с выздоровлением, в ближайшее время готовят к выписке ещё нескольких человек.

Тестирование проводят лаборатории региональных центров гигиены и эпидемиологии и по профилактике и борьбе со СПИД, а также областного кожно-венерологического диспансера. Все они прошли аккредитацию.