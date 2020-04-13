Москва, , 09:16 — REGNUM Российские потребители смогут найти ответы на интересующие их вопросы, касающиеся прав и их защиты в условиях распространения коронавирусной инфекции. Соответствующую памятку разработали специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Документ под названием «Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их защитить» опубликован 13 апреля на сайте ведомства. Так, памятка содержит ответы на вопросы, рекомендации и образцы заявлений по ситуациям, связанным с отказом потребителей от туристских, транспортных, посреднических и иных услуг или с невозможностью их получения.

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Всего в справочном материале — восемь разделов, касающихся туристических, транспортных, гостиничных услуг в России и за рубежом, а также услуг онлайн-бронирования билетов и гостиниц и мер поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса. Для каждого случая приводится образец заявления.

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Роспотребнадзор уточняет, что в случае, когда решается вопрос о возврате платы за неоказанные услуги в связи с ограничительными мерами (самоизоляция, приостановление работы предприятий и организаций в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции), целесообразно рассматривать встречное предложение исполнителя услуг, и, по возможности, стараться урегулировать спор в досудебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российским туристам будут возращены деньги за аннулированные туры, которые должны были состояться в период с начала действия ограничений до 1 июня 2020 года. Это будет сделано за счёт средств из фондов персональной ответственности туроператоров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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