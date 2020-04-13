Нижний Новгород, , 09:17 — REGNUM Горячая линия по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам с марта работает в Нижегородской области. Инициировал ее открытие директор регионального исполкома ОНФ, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 годов, член клуба «Эльбрус» Алексей Алехин.

Как сообщил Алехин, по поступающим на горячую линию заявкам оказывается разная помощь. Это и закупка продуктов и медикаментов, и перевозка пожилых людей к врачам, оказание других небольших, но очень нужных в этот момент пожилым людям, услуг.

Также нижегородское отделение ОНФ запустили флэш-моб «Остаюсь дома», в рамках которого жители Нижнего Новгорода записывают ролики, рассказывая про необходимость соблюдения режима самоизоляции.