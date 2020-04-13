Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM Борьба с коронавирусом не должна приводить к закрытию, заявили в екатеринбургской епархии РПЦ. Заявление опубликовано на официальном сайте епархии.

«Печально именно в нашем регионе наблюдать особое стремление закрыть храмы под предлогом распространения вируса», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в епархии считают, что не стоило открывать детсады, парикмахерские и некоторые магазины. Также в заявлении обращают вниание на то, что в регионе необходимо наладить бесплатную раздачу масок, чтобы исключить их торговлю из-под полы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание, что ряд православных граждан массово собрались в храмах в Вербное воскресение. Руководитель напомнил, что патриарх Кирилл призвал прихожан предпочесть молитву дома.

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