Москва, , 09:13 — REGNUM Под наблюдением медиков в России из-за коронавируса остаются 141 тыс. человек, сообщили 13 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Российские лаборатории выполнили 1,3 млн тестов на коронавирус, в том числе около 100 тыс. за последние сутки. Число лиц, находящихся под наблюдением, за сутки сократилось на 5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в России выявили 15 770 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 1291 человек, скончались — 130 пациентов.

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