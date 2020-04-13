Москва, , 09:12 — REGNUM Нерабочий апрель поможет в борьбе с эпидемией коронавируса в России. В этом уверены 72 граждан, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 14% опрошенных, нерабочий апрель никак не повлияет на ситуацию. 5% считают, что навредит. Затруднились ответить 9%.

Решение президента России Владимира Путина, сделать весь месяц — до 30 апреля — нерабочим одобряют 69% опрошенных, не одобряют 18%.

Опросы проведены 29 марта и 5 апреля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (60%). считают, что в эпидемию коронавируса, мер социальной поддержки не хватает

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