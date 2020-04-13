Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбургской области с 13 апреля до особого распоряжения ограниченно посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев оформления услуг по погребению и участия близких родственников в погребении. Ограничительная мера прописана в указе губернатора о противодействии распространению коронавируса.

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин, комментируя ограничение, отметил, что решение далось непросто. «Мы понимаем, что в пасхальные дни многие могут поехать на кладбища и ситуация станет неконтролируемой», — сказал он и добавил, что для поминовения усопших есть другие дни. Священнослужители также обращаются к населению с просьбой отказаться от посещения кладбищ в пасхальную неделю.

«Просим с пониманием отнестись к ограничительной мере», — обратился Кулагин к гражданам. Еще одной просьбой стала просьба встретить Пасху дома. Пасхальные службы в храмах пройдут, но оренбуржцы смогут посмотреть их трансляции.

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