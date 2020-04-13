Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM Предприятие «Наран» в Бурятии передало Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко 250 комплектов противоэпидемических средств защиты собственного изготовления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Как отмечается, продукцию фабрики, в числе которой противочумной халат, врачи будут использовать при работе с пациентами, страдающими инфекционными заболеваниями.

Напомним, ранее волонтёры в республике передали в инфекционную больницу, где проходят лечение пациенты с COVID-19, 40 защитных прозрачных щитков. Как сообщало ИА REGNUM, щитки были изготовлены при помощи 3D-принтера.

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