Токио, , 09:08 — REGNUM Фанаты Final Fantasy XIV решили пожениться в реальной жизни после заключения брака в игре. Об этом 12 апреля сообщил портал Eurogamer.

Жительница США по имени Андреа встретила своего будущего избранника в Final Fantasy XIV и после нескольких месяцев совместной игры решилась на заключение с ним внутриигрового брака — в проекте он называется «Церемония вечного соединения». Позже молодые люди продолжили своё общение в реальной жизни.

Настоящая церемония бракосочетания запланирована на 2021 год. Геймеры хотят провести её, используя различные атрибуты из игры: тематическую музыку и стилистические приглашения.

Напомним, Final Fantasy XIV — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная японской компанией Square Enix. Её релиз состоялся в 2010 году.

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