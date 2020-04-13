Найроби, , 09:07 — REGNUM Общее число пациентов, погибших после заражения коронавирусом в Кении, достигло восьми, после того как в министерстве здравоохранения страны 12 апреля подтвердили еще один случай с летальным исходом. Об этом передает ВВС Swahili.

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве сообщил об этом на пресс-конференции. В соответствии с его заявлением, скончавшийся проходил лечение на западе Кении в округе Сиайя.

Кагве подчеркнул, что в настоящее время ведутся поиски всех контактировавших с ним лиц.

Министр добавил, что в Кении было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, в результате общее число подтвержденных случаев в восточноафриканской стране достигло 197.

Кагве заявил, что на данный момент общее число выздоровевших достигло 25.

Напомним, что в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса правительство Кении ввело комендантский час, закрыло округа Найроби, Килифи и квале, а также обязало всех жителей страны носить медицинские маски в общественных местах.