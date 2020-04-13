Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM Смертность пациентов с коронавирусом в Казахстане значительно ниже среднемировых показателей, сообщает 13 апреля аналитический портал Ranking со ссылкой на данные штаба по предотвращению распространения инфекции.

По состоянию на 12 апреля в Казахстане скончались десять человек, а число выявленных случаев заражения достигло 911. Средний показатель среди всех стран мира составляет 6,1%.

Самая высока смертность наблюдается в странах ЕС — 8,6%, Африке — 5,2% и Южной Америке — 4,1%. В Казахстане этот показатель составляет 1,1%, в России — 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в Казахстане выявили 972 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 99 человек, скончались — 11.

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