Москва, , 08:58 — REGNUM В московскую больницу №40 в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом, поступили новые расходные материалы для медицинского оборудования. Об этом 13 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

В больницу привезли 1,5 тыс. комплектов двух видов дыхательных контуров и 1 тыс. бактериально-вирусных фильтров. Отмечается, что расходные материалы являются дефицитными и были переданы компанией-производителем, работающей в ОЭЗ «Технополис «Москва», безвозмездно.

Всего с начала 2020 года производитель поставил в учреждения здравоохранения Москвы 34 единицы медоборудования.