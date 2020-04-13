Владивосток, , 09:09 — REGNUM Запас продуктов питания для социально незащищенных слоев населения на время самоизоляции сформируют во всех муниципальных образованиях Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в период самоизоляции в первую очередь нужно оказывать помощь социально незащищенным слоям населения.

«На базе устойчивых предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса нужно создать продовольственный фонд. Передавать продукты длительного хранения через склады, общественные и партийные организации, организовать работу волонтёров, которые должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты», — сказал глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые сети Московской области подготовят для населения продуктовые наборы.