Белград, , 08:55 — REGNUM Министр обороны Сербии Александр Вулин 12 апреля посетил российских военных, которые проводят дезинфекцию военного госпиталя в городе Ниш, и поблагодарил их за помощь, оказанную его стране в борьбе с эпидемией коронавируса.

«У них (российских военных) нет ни одного дня отдыха, они приехали помочь и выкладываются по максимуму», — процитировал слова Вулина телеканал РТС.

Александр Вулин отметил, что российские военные в Сербии 11 апреля дезинфицировали 13 различных объектов.

Генерал-майор Михаил Чернышов, который руководит командой экспертов Вооруженных сил Российской Федерации в Сербии, поблагодарил сербскую сторону за теплый прием и подчеркнул, что с сербской стороны российским военным обеспечены все условия для успешной работы.

«Во всех медучреждениях, в которых мы работали, не было никаких перерывов или проблем, мы все задачи решили в атмосфере взаимопонимания, за что еще раз благодарю сербских коллег», — сказал Чернишов.

Напомним, что российские военные специалисты были направлены в Сербию по просьбе сербского правительства.

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