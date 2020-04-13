Пятигорск, Ставропольский край, , 09:02 — REGNUM Суд на Ставрополье избрал меру пресечения мужчине, который в Пятигорске взял в заложники сестру и двоих племянников. По ходатайству следствия подозреваемый заключен под стражу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по региону.

Напомним, инцидент произошел 9 апреля. По данным следствия, в этот день 29-летний подозреваемый заперся в квартире своей сестры в Пятигорске, объявив заложниками женщину и двоих ее несовершеннолетних детей. При этом он потребовал передать ему крупную сумму денег и предоставить возможности покинуть территорию России.

Правоохранительным органам удалось задержать молодого человека и освободить родственников, которых он удерживал. Никто из них не пострадал.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В день инцидента губернатор Ставрополья Владимир Владимиров у себя в Instagram сообщил, что мужчина постоянно проживает в другом регионе и, по предварительным данным, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

По информации ряда СМИ, подозреваемый в ходе переговоров с полицией потребовал за освобождение заложников передать ему наличными 200 млн долларов США, предоставить истребитель, а также назначить его командующим Росгвардии.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье возбуждено уголовное дело о захвате заложников