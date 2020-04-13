Москва, , 08:54 — REGNUM На официальном сайте мэра и правительства Москвы (MOS.RU) появился раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан.

На сайте сообщается, что с 15 апреля гражданам для поездок по Москве и Подмосковье на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск.

При этом жителям других регионов, которые планируют посещение Москвы, также необходимо получить цифровой пропуск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин 11 апреля подписал указ, согласно которому с 15 апреля при передвижении по территории Москвы и Московской области на личном и общественном транспорте необходимо иметь при себе специальный цифровой пропуск.

По словам столичного мэра, к вопросу о пропускной системе в Москве в условиях пандемии власти города вернутся только в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться неблагоприятно, либо же в случае роста количества нарушений домашнего режима.

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