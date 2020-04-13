Чита, , 08:53 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил нового министра здравоохранения региона. Вместо Валерия Кожевникова министерское кресло с 13 апреля заняла заведующая кардиодиспансером краевой клинической больницы Анна Шангина. Об этом сегодня, 13 апреля, уведомила пресс-служба забайкальского губернатора.

Тем временем ИА «Чита.ру» со ссылкой на слова Валерия Кожевникова сообщило, что он продолжает занимать пост руководителя министерства здравоохранения Забайкальского края, а Анна Шангина исполняет обязанности на время его больничного.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министром здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников был назначен летом 2019 года. До этого он много лет работал в медицинских учреждениях Бурятии, а с 2002 по 2017 год являлся министром здравоохранения этой республики. Последнее место работы Кожевникова — главврач Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера.

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