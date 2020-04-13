Алма-Ата, Казахстан, , 08:53 — REGNUM Двенадцать медработников центральной городской клинической больницы заразились коронавирусом из-за несоблюдения мер предосторожности. Об этом 12 апреля заявила главный санитарный врач Алма-Аты Айзат Молдагасимова, передает телеканал «АлмаТВ».

"Одной из причин является несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности», — сказала санврач. По её мнению, среди медработников нет должной настороженности.

Отметим, по состоянию на 13 апреля коронавирусом в Алма-Ате заразились 27 медработников. Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое. Общее число случаев в Алма-Ате достигло 172, в Казахстане — 972.

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