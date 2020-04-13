Оренбург, , 08:47 — REGNUM В шести районах Оренбургской области объявлен карантин по бешенству, сообщает Управление Россельхознадора по региону.

Неблагополучными объявлены города Гай и Бугуруслан, а также Первомайский, Илекский, Тюльганский и Грачевский районы. В трех случаях бешенством заболели собаки, в двух — лисы и в одном — крупный рогатый скот.

Стоит отметить, что в 2019 году в Оренбуржье бешенство регистрировалось в 11 населенных пунктах. С начала 2020 года оздоровлено четыре пункта.