Москва, , 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.

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Согласно данным МВД, наиболее криминальным регионом в стране с начала года стала Москва. В российской столице было совершено больше всего преступлений — 23,9 тысячи, сообщает RT. Почти в два раза меньше противоправных деяний зарегистрировано в Московской области — 12,1 тысячи. Тройку антилидеров по уровню преступности замыкает Краснодарский край. Здесь сотрудники полиции выявили 12 тыс. преступлений. Следом идут Челябинская (10,2 тыс.) и Ростовская (9,6 тыс.) области.

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Самым спокойным в плане криминогенной остановки оказался Ненецкий автономный округ. Здесь за январь — февраль зарегистрировано 124 преступления. Также низкий уровень преступности на Чукотке (126), в Ингушетии (322), Магаданской области (472) и Республике Калмыкия (508).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД, больше всего преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в России было совершено в Ямало-Ненецком автономном округе (28,6% от общего числа правонарушения с применением компьютерных программ, смартфонов, кредитных карт, электронных переводов и сети интернет). За ним следуют Ханты-Мансийский автономный округ (27,2%), Чувашия (26,8%), Республика Коми (23,9%) и Пензенская область (23,1%). Меньше всего IT-преступлений было совершено в Чечне (1,7%).

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