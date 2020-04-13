Москва, , 08:42 — REGNUM Большинство жителей России (60%). считают, что в эпидемию коронавируса мер социальной поддержки не хватает, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: Более 90% жителей РФ одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом

Неодобрительно отзываются о мерах по сохранению жизни и здоровья российских граждан 40%. Избыточной поддержку населения считают 10%.

Чаще считают достаточными меры поддержки населения женщины чем мужчины — 17% против 13%. Больше всего говорят, что они избыточные, жители Москвы (20%).

Опрос 7—9 апреля 2020 года в 344 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство граждан России (91%) одобряют меры, предпринимаемые правительством по борьбе с коронавирусом.

Читайте также: Для нарушителей карантина в выходную неделю введут штрафы