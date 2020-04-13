Чита, , 08:40 — REGNUM В Забайкальский край, где выявили уже 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продолжает поступать гуманитарная помощь. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, вторая партия из 100 тысяч медицинских масок поступила в регион 13 апреля от одного из резидентов ТОР «Забайкалье».

Медицинские маски Правительство Забайкальского края

"Инвесторы помогают нам в это тяжелое время, чем могут: кто-то деньгами, кто-то поставками. За это мы им очень благодарны, в такой период нужно помогать друг другу», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в Забайкальском крае выявили 14 случаев заражения. По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы, данные граждане в основном прибыли из регионов РФ, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

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