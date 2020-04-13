Хабаровск, , 08:38 — REGNUM В Хабаровском крае 13 апреля подтвердилось сразу 11 новых случаев COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации краевого минздрава, очередных заболевших COVID-19 выявили в Хабаровске, Ульчском и Бикинском районах.

В числе заражённых коронавирусом два человека старше 65 лет, двое — 45−65 лет; семь пациентов — 18−45 лет.

На данный момент в больницах проходят лечение 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах Дальнего Востока ежедневно фиксируются новые случаи заболевания COVID-19.