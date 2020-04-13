Ставрополь, , 08:35 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на Ставрополье по состоянию на 08:20 13 апреля достигло 86, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 12 человек.

В настоящее время в регионе восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести. По словам губернатора, среди тех, у кого обнаружили коронавирус, имеются люди разного возраста, в том числе дети. Десять пациентов в крае с подтвержденным диагнозом уже выздоровели, два человека скончались.

Случаи заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье за весь период были зафиксированы на 15 территориях края, среди которых пять городов, шесть городских округов и четыре района.