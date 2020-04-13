Вязьма, Смоленская область, , 08:35 — REGNUM Дезинфекция дома-интерната для престарелых и инвалидов проведена в городе Вязьма Смоленской области. Короткая видеозапись об этом опубликована телеканалом РЕН ТВ.

На кадрах видны люди в оранжевых защитных костюмах, которые обрабатывают территорию дома-интерната специальным раствором. Учреждение закрыто на изоляцию с 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у одного человека в учреждении подтвердилось заражение коронавирусом. Предположительно, заражены ещё 86 человек. Власти области ограничили въезд на территорию города с 12 апреля. По состоянию на 12 апреля в области зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Читайте также: Смоленскую Вязьму закрыли из-за коронавируса

А также: В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус