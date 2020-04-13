Бергамо, Италия, , 08:32 — REGNUM Благодарность российским военным специалистам за их вклад борьбу с распространением коронавируса и помощь итальянскому народу высказал известный итальянский певец Аль Бано. Видеозапись телемоста военнослужащих с певцом опубликовал 13 апреля телеканал «Звезда».

В актовом зале гостиницы «Сан Марко», расположенной в Италии в городе Бергамо, собрались военные специалисты из России, оказывающие помощь итальянцам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бано в это время находился дома и вышел на разговор с российскими военными по видеосвязи.

«Спасибо вам большое за все то, что вы уже сделали и делаете для Италии. Этот жест мы никогда не забудем. И всегда будем помнить, что вы сделали для итальянского народа. Спасибо вам», — сказал слова благодарности российским специалистам эстрадный певец.

Напомним, Бано часто выступает в России. Наиболее известная песня, по которой каждый узнает певца, это «Felicita». Впервые она прозвучала в 1982 году.

Напомним также, российские военные направлены в Италию в конце марта. Они работают на севере Италии, проводя диагностику заболеваний, дезинфекцию улиц и помещений и оказывают прочую помощь.