Москва, , 08:26 — REGNUM Ношение маски не дает оснований для пренебрежения другими средствами защиты и мерами профилактики. Об этом в эфире передачи «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Конечно, маска является средством защиты и должна быть доступна людям во время вирусных инфекций, однако необходимо помнить, что маска не панацея и не дает стопроцентной защиты.

«Маска защищает не полностью, — предупреждает представитель ВОЗ. — Если носить только маску, а все другое бросить… вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение».

Именно это ложное чувство защищенности, когда люди забывают о необходимости соблюдать дистанцию, мыть руки, периодически менять маску и следить за тем, чтобы она была сухой, и превращает средство защиты в средство распространения вируса.

При несоблюдении правил можно стать источником инфекции, пояснила Вуйнович. Дистанция защищает надежнее, чем маска.

Напомним, по последним данным, в мире заболели уже более 1 850 000 человек, в том числе 15 770 — в России.