Москва, 13 апреля 2020, 08:24 — REGNUM В Москве 13 апреля ожидается до 15 градусов тепла. Об этом сообщает центр «Фобос».
"Синоптическая ситуация обусловится тёплым и относительно сектором далёкого циклона, юго-западные потоки которого принесут порцию атлантического воздуха с температурным фоном на три-четыре градуса выше климатической нормы», — говорится в прогнозе.
В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха прогреется в столице до 15 градусов, в Подмосковье до 16 градусов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.