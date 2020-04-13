Биробиджан, , 08:34 — REGNUM Двое из восьми человек, заболевших COVID-19 в Еврейской АО — несовершеннолетние, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства автономной области.

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Всего в ЕАО госпитализировано 10 человек в инфекционный госпиталь, открытый на базе областной инфекционной больницы.

«Беспечно думать, что дети и молодёжь сегодня находятся в безопасности и не подвержены новой инфекции. Безответственность родителей, которые позволяют подросткам собираться в компании или сами выходят на прогулку с маленькими детьми в условиях режима самоизоляции, может дорого обойтись», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, полицию пришлось приставить к семье в Приангарье, в которой заболевание COVID-19 диагностировано у ребёнка.