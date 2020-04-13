Москва, , 08:15 — REGNUM Специалисты Роскачества проверили семь образцов туалетной бумаги наиболее популярных у потребителей марок и обнаружили в одном из них бактерии. Об этом говорится в сообщении организации.

«На этот раз эксперты обнаружили в бумаге энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований», — говорится в результатах исследования.

Как пояснил химик-технолог целлюлозно-бумажной промышленности Александр Каган, микробиологические параметры у средств личной гигиены допускают общее наличие живых микроорганизмов (КОЕ) в количестве, не превышающем 1000 единиц, однако в одном конкретном случае речь идёт об энтеробактериях.

В Роскачестве предположили, что обнаруженный микроорганизм — известная всем кишечная палочка (Escherichia coli). Её штаммы являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека, при этом факт наличия энтеробактерий в бумажной продукции подобного рода — не сигнал бедствия.

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