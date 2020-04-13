Уфа, , 08:17 — REGNUM У 52 пациентов Республиканской клинической больницы (РКБ) им.ЭльзаКуватова в Уфе подтвержден анализ на коронавирус. Об этом 13 апреля сообщила главный врач РКБ им. Эльза Куватова Сыртланова на своей странице в социальной сети.

По ее словам, в настоящий момент в больнице находятся около 700 медработников и примерно столько же пациентов. 130 пациентам поставлены диагнозы пневмония, шесть человек из них проходят лечение в реанимации. У 40% пациентов с пневмониями подтвержден диагноз на коронавирусную инфекцию. Таких пациентов — 52.

По словам главного врача этой больницы, персонал с пациенты обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 12 апреля 2020 года в Башкирии подтвержден коронавирус у 84 человек.

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