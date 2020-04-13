Брюссель, , 08:19 — REGNUM Пожилым людям, возможно, придется оставаться в изоляции весь 2020 год, допустила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Newsru (Израиль).

Такой прогноз связан с необходимостью найти вакцину против коронавируса. В отсутствие вакцины, говорит глава ЕК, контакты с пожилыми нужно будет свести к минимуму. Вместе с тем, молодежь и дети выйдут из изоляции быстрее, а к концу 2020 года европейские специалисты должны создать вакцину от коронавируса.

Мнение, что с выходом из изоляции не нужно спешить, ранее высказал американский инфекционист, член созданной Дональдом Трампом рабочей группы по борьбе с коронавирусом, бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, по мнению которого, поспешное завершение карантина чревато экстраординарным риском распространения эпидемии.