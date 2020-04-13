Москва, , 08:21 — REGNUM Маска эффективна в качестве меры профилактики, если в условиях пандемии коронавируса соблюдаются и другие требования. В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

По её словам, масок у людей должно быть достаточно, однако такая мера не даёт полной защиты. Так, маска не должна быть мокрой. Её нельзя использовать больше двух часов, иначе человек может стать источником инфекции.

«Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», — пояснила Вуйнович.

Здоровому человеку маска не нужна, если с ним в помещении не находятся больные люди. Вместе с тем маска нужна в толпе. Однако физическая дистанция в большей степени защищает от заражения.

Что касается врачей, абсолютно все они должны быть обеспечены масками, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Вуйнович объяснила резкое увеличение числа зараженных коронавирусной инфекцией в Москве тем, что горожане стали менее строго соблюдать режим полной самоизоляции.

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