Якутск, , 08:28 — REGNUM Правление республиканского фонда «Победа-75» Якутии составило список с предложениями о выделении средств на проведение мероприятий, посвященных Великой Победы, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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Общая сумма распределённых средств на 10 апреля составила 3 млн 439 тыс. рублей.

2 млн 136 тыс. рублей будет направлено на издание книг для увековечения памяти воинов-якутян, погибших в годы Великой Отечественной войны, о блокадниках Ленинграда в Якутии.

223 тыс. 300 рублей пойдёт на изготовление плакатов, баннеров «Важнейшие даты ВОВ 1941—1945 гг.», 300 тыс. — на установку памятника — бюста Герою Советского Союза Григорию Трофимовичу Зорину, 100 тыс. рублей на установку памятной коновязи — сэргэ близ озера Ильмень в деревне Ретлё Новгородской области.

Всего в фонд поступило 17 млн 222 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы отпраздновать День Победы и показать личное отношение к этому празднику, не рискуя своим здоровьем и здоровьем окружающих, не обязательно выходить на улицы и принимать участие в акции «Бессмертный полк».