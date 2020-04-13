Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Самолет казахстанской авиакомпании SCAT доставил в республику гуманитарную помощь, переданную Польшей. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

Польские компании отправили 100 тыс. многоразовых защитных масок, а также ноутбуки для дистанционного обучения школьников. Компьютеры подарены фондом князей Люксембургских, а маски — компанией Wipazs.

Отметим, за последний месяц, с 17 марта, Казахстан получил гуманитарную помощь из Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ. На помощь казахстанским медиком прибыли вирусологи из КНР.

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