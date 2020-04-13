Благовещенск, , 08:23 — REGNUM Амурские спасатели провели очередной подрыв льда на реках региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления МЧС.

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Объединённая группа МЧС т центра ГЗ и ПБ провела подрывные работы в районе села Черняево Магдагачинского района.

«Взрывы проводятся в местах возможного образования заторов на реке Амур. В ближайшие дни работы продолжатся в Cкoвopoдинcкoм районе в окрестностях села Aлбaзинo», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, лёд на реках Кузбасса начали взрывать раньше срока.