Париж, , 08:04 — REGNUM Тайная пасхальная месса была проведена в традиционной церкви Saint-Nicolas-du-Chardonnet в Париже в присутствии верующих, передает BFM TV.

В полицейском участке заявили, что священник был оштрафован за проведение тайной пасхальной мессы и нарушение режима изоляции.

Известно, что в церкви, расположенной в пятом округе столицы, находилось около 40 человек. Согласно источнику, за закрытыми дверями церкви слышалась музыка. Людей, принимающие участие в мессе, не оштрафовали.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Ifop, 53% жителей Франции выступили против обязательной установки мобильного приложения StopCovid, позволяющего всем владельцам мобильных телефонов предупреждать их, если они вступили в контакт с человеком, у которого подтвердили COVID-19.

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