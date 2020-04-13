Берлин, , 08:02 — REGNUM Общее количество случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии достигло 123 016 после подтверждения диагноза у 2537 пациентов, 13 апреля сообщается на сайте института Роберта Коха.

При этом за последние сутки в ФРГ скончались 126 человек с COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, умерли 2799 пациентов. Вместе с тем, в Германии от заболевания излечились 64 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Геттингенского университета доктор Кристиан Боммер и профессор Себастьян Воллмер пришли к выводу, что в мире выявлено только 6% случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

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