Пекин, , 08:00 — REGNUM Китай может столкнуться с новой волной распространения коронавируса в ноябре 2020 года, если за лето все страны не смогут полностью справиться с пандемией, заявил 13 апреля глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань».

"После ноября мы можем столкнуться с серьезным вызовом, я считаю, что следующая волна эпидемии может произойти примерно в ноябре», — цитирует портал «Хуаньцюван» эксперта.

Он добавил, что вспышки заболевания зарегистрированы в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, что, в соответствии с существующей математической моделью, указывает на невозможность полностью преодолеть пандемию летом 2020 года.

«Когда наступит зима, все снова будут сидеть дома», — предупредил врач.

Днём ранее главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность повторного масштабного распространения коронавируса в стране как крайне низкую.

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