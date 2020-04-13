Омск, , 07:55 — REGNUM По состоянию на утро 13 апреля в Омской области зарегистрировано 19 выявленных случаев COVID-19, в том числе шесть пациентов выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 1660 человек. 10 070 человек сняты с учёта.

В тяжёлом состоянии находится один пациент, он стабилен, уточнили в областном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в Омской области также было подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом.

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