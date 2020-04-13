Приштина, , 08:02 — REGNUM И.о. премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбин Курти 12 апреля записал видеообращение к представителям диаспоры с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, косовский политик поблагодарил соотечественников и прежде помогавших Косово в трудный момент (напомним, поддержку, оказанную Западом косовским албанцам в 1999 году, в Косово принято объяснять усилиями албанской диаспоры за рубежом).

«Резервный фонд, предусмотренный на случай чрезвычайных ситуаций, нам достался пустым, торговый дефицит увеличился, а объемы местного производство низки. В нынешнее время, когда государство изолируется, будущее Косово неопределенно и грозит многими лишениями. Мы с медицинским персоналом делаем все возможное и невозможное для предотвращения распространения вируса корона, однако нам нужна и ваша помощь. Принимая во внимание состояние, в котором находится страна, я призываю вас проявить солидарность и помочь нам в этой борьбе. Наше правительство открыло специальный счет для борьбы с коронавирусом», — говорится в обращении Курти.

При этом политик подчеркнул, что коренные преобразования в Косово продолжатся.