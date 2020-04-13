Ханой, , 07:52 — REGNUM Еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки подтвердили во Вьетнаме, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

Сообщается, что два новых пациента проживали на окраине столицы Вьетнама Ханоя. Отмечается, что количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 262. Еще 2264 человека находятся под подозрением на наличие инфекции.

При этом, как отмечает вьетнамский минздрав, с начала пандемии вылечились 144 человека. В общей сложности во Вьетнаме проведены более 72 000 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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