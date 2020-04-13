Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбургской области задержан руководитель федерального органа исполнительной власти. Он подозревается в крупном мошенничестве и заключен под домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данным полиции, чиновник получил от коммерсанта 16 млн рублей под предлогом оказания содействия в получении лицензии на поиск, разведку и добычу золоторудных месторождений на территории Ясненского и Светлинского районов Оренбуржья. В качестве подтверждения взятых на себя обязательств он предоставил предпринимателю фиктивные лицензии.

СМИ сообщают, что фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве является начальник регионального отдела геологии и лицензирования Игорь Фомин. В его доме провели обыски, в ходе которых обнаружено множество банковских карт, носителей компьютерной информации и автомобиль «BMW» стоимостью 5 млн рублей.

Как отметил руководитель пресс-службы УМВД по Оренбургской области Алексей Овсянников, в отношении чиновника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На данный момент возмещена часть ущерба в сумме более 1,8 млн рублей.