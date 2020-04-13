Улан-Удэ, , 07:50 — REGNUM Власти Бурятии с МИД РФ готовятся к вывозу российских граждан из-за границы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту Инчхона в Южной Корее.

«Из-за отмены рейсов большое количество наших граждан находятся в аэропорту. О них никто не забыл, но здесь важно отметить, что непосредственно график вывозных рейсов формируется рабочей группой при Росавиации», — отметила глава представительства МИД в Улан-Удэ Александра Пономарева.

Помимо Республики Корея, наибольшее число российских граждан, намеренных прибыть в Бурятию, находятся также в Таиланде, Вьетнаме, Индии, Индонезии и Шри-Ланке.

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