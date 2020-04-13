Нью-Дели, , 07:46 — REGNUM 9152 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось в Индии, 13 апреля сообщает индийское министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Этот показатель вырос за сутки на 794 случая. Кроме того, в стране за время эпидемии скончалось 308 пациентов с COVID-19, а 856 человек излечилось.

Самое большое количество случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в штате Махараштра — 1985 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля стало известно, что, в связи с ухудшением экономической ситуации в Индии на фоне пандемии, индийское министерство финансов ужесточило политику выделения средств для военного ведомства государства.

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