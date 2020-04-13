13 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Апостолов восхищает вид Иерусалимского Храма. Но, обращая на его красоту и величие внимание Христа, они никак не предполагали от Него такого приговора впечатлившему их строению. Разрушение Храма для них означает «конец века», той эпохи, в которой они живут. И не похоже, что это та перспектива, которая их радует.

Игорь Бекшаев, , 07:43 — REGNUM



Разрушение Иерусалимского храма. Франческо Хайес. 1867

Наступила Страстная седмица. Сегодня, 13 апреля, Великий Понедельник. На службе положено читать 24-ю главу Евангелия от Матфея, стихи 3−35. Очень большой отрывок, полностью цитировать не станем, но возьмем его с самого начала главы и будем иметь в виду, что вся 24-я глава, начиная с четвертого стиха этого Евангелия содержит целиком неразрывно одну речь Христа:

«И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец…«

Ученики, спрашивая Христа, явно не имели в виду то, что мы сейчас все предполагаем задним числом, то есть «второе пришествие». Для них и страдания Христа предстоящие, о которых Он им говорил, казались сомнительными, которых лучше избежать, да и про само воскресение предстоящее они не знали, так что и «второе пришествие», которое из всех этих слов выводится задним числом, апостолами подразумеваться очевидно не могло.

Слово «парусия» (παρουσία), нынче однозначно понимаемое как «пришествие» и сразу же отсылающее в таком виде ко «второму пришествию», не столь однозначно. Оно скорее означает «присутствие», даже «близкое присутствие», наступление. Учеников ведь явно восхищает вид Иерусалимского Храма, но, обращая на его красоту и величие внимание Христа, они никак не предполагали от Него такого приговора впечатлившему их строению. Разрушение Храма для них означает и «конец века». То есть той эпохи, в которой они живут. И не похоже, что это та перспектива, которая их радует.

Во-первых, не исключим, что слово σης («Твоего») здесь притяжательное местоимение, предложение можно понять как «каков знак Твой (по Твоему мнению) присутствия (близости всего этого, о чем Ты говоришь) и конца века?» Со стороны апостолов более логично предположить вопрос, уточняющий шокировавший их приговор Храму. «С чего Ты взял, что так будет, какие признаки»? И у Марка, и у Луки именно об этом речь, апостолов интересует, какие знаки указывают на такое развитие событий — «какой признак, когда все сие должно совершиться?» (Мк.13:4), «Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти?» (Лк.21:7).

Во-вторых, с учетом предыдущего, даже если понимать παρουσία как «пришествие», то речь может идти о пришествии события. О его наступлении в скором времени.

Итак, маловероятно — с учетом всего евангельского повествования — чтобы апостолы спрашивали Христа о Его «втором пришествии». Здесь их явно взволновали слова Иисуса о разрушении Храма, и поскольку они все еще предполагали, что Мессии положено привести Храм в порядок и в ближайшей перспективе наладить жизнь в стране, их смутило пророчество Христа о падении величественного Храма.

Но Иисус начинает говорить как раз о том, что случится, когда они останутся одни, без Него. Его речь следует разделить на три части. Первая, та, что выше процитирована, является пророчеством о том, какие последуют соблазны и как следует себя вести всем верным. Какие опасности ждут тех, кто понесет Евангелие людям. Заканчивается все это словами о том, что конец настанет, лишь когда Благовестие свершится, Евангелие будет проповедано всем.

А дальше Он приближает перспективу, пророчествуя о скором падении Иерусалима: «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте — читающий да разумеет — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы… Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет».

Обращает здесь внимание предупреждение о «бегстве в субботу». Религиозные правила могут послужить тормозом, очень сложно может оказаться уговорить родственников собирать вещи и уходить, если религия запрещает двигаться. В эти короткие, как говорит Иисус, дни все наполнится соблазнами, лжепророчествами, обман станет нормой, но это надо пережить.

Наконец, после Он говорит: «Вот предрек вам» (Мтф.24:25). То есть ответил на вопрос, подытоживая сказанное тем, что важнее знать не сроки, а понимать приметы. Их будет много ложных, уметь же отделять ложное от подлинного важнее всего, но, главное, никогда не терять бодрости духа, способности мыслить и самообладания: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето… О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один…Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет».

Апостолы спросили Христа об одной примете, что на нее указывает, Он же их учит основам анализа, умению сопоставлять знаки времен, но не заниматься угадыванием сроков исполнения. После Иисус произносит несколько притч, закрепляя у учеников понимание того, что Он им говорил. Суть их сводится к тому, что к концу готовиться надо не знанием сроков этого конца, а исправлением своей жизни в согласии с Евангелием.