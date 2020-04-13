Москва, , 07:42 — REGNUM Две трети жителей Москвы (69%) согласны с тем, что их права могут быть ограничены для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого специалистами холдинга «Ромир».

Москвичей спрашивали, готовы ли они пожертвовать некоторыми своими правами, чтобы преодолеть сложную эпидемиологическую ситуацию. С большинством не согласились 28% респондентов, сообщивших о том, что они против ограничений.

В опросе приняли участие 500 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 12 апреля, в столице зарегистрировано 10 158 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерли 70 человек, выздоровели 687.

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