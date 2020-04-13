Томск, , 07:36 — REGNUM По состоянию на 13 апреля кромка ледостава на реке Обь находится на границе Молчановского и Чаинского районов Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, за сутки лёд вскрылся на протяжении 70 км.

По оценкам властей, в Томской области паводковая обстановка является стабильной. Критических отметок на гидропостах не превышено.

Что касается Томи, на реке продолжается редкий ледоход.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с действующим в регионе режимом самоизоляции, за ледоходом на Томи можно было следить в режиме онлайн, не выходя из дома.

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