Анадырь, , 07:33 — REGNUM На Чукотке с 11 апреля расширили список предприятий малого бизнеса, которые возобновили работу в условиях режима повышенной готовности, действующего в округе до 30 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Власти разрешили работать кинотеатрам при условии соблюдения социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 метров.

Можно посещать также бани, расположенные в населённых пунктах, не обеспеченных централизованным горячим водоснабжением, парикмахерские, салоны красоты, маникюрные, массажные салоны и солярии.

«В помещении должно быть не более одного клиента одновременно, либо соблюдения социального дистанцирования между посетителями не менее полутора метров. Кроме того, организации обязаны после обслуживания каждого клиента делать перерывы на уборку и дезинфекцию со сменой средств индивидуальной защиты персонала», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 апреля на Чукотке нет официально зарегистрированных заражённых коронавирусной инфекцией. Анализы одного из подозреваемых из Билибино отправлены в лабораторию Хабаровска.