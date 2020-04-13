Челябинск, , 07:26 — REGNUM В Челябинске верующие в основном оставались дома во время Вербного воскресенья. Церкви посетили очень мало людей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В основном граждане отнеслись с пониманием к режиму «самоизоляции». В церкви их пришло мало, а заходили они по два-три человека и при этом соблюдали дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля кроме Дня космонавтики отмечалось и Вербное воскресенье. А 19 апреля будет Пасха. Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома.